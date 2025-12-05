Бивш партиец от ПП: Трябва да се върнат машините за гласуване

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Напуснах ПП, защото те казват едно, а вършат друго. Поводът да напусна е референдума, който беше предложен от президента. Нещо, което е без смисъл и без предмет, защото еврозоната вече е необратим процес. ПП гласуваха заедно с ГЕРБ и ДПС, за да се появи знаково на таблото, че се подготвя следващата сглобка.

Това коментира пред бТВ Александър Росанов, напуснал ПП.

Защо трябваше да влязат на гласуване, което е очевиден капан? Те на площада говореха срещу ГЕРБ и ДПС, а после гласуваха с тях. Но това не е основната причина да напусна. Причината е, че вътрешнопартийно те правят друго от това, което говорят. Те искат да яхнат народното доверие, за да получат хората същото, коментира той.

Ако сега мълча, както съм го правил през последната година, утре ще стане втората сглобка. Трябва да се говори, когато се случват нередните неща, коментира той.

Чашата преля предната вечер. Аз разбрах, че има хора, които твърдят, че не се управлява по телефона, но всъщност точно това се прави и се казва по телефона как да се гласува. Аз имам право на съвещателен грас в изпълнителния съвет на ПП, но като отивам на изпълнителен съвет, Асен Василев ме моли да напусна и аз не можах да разбера защо. После от него разбрах, че имало деликатни теми. Ама какво има да крием. Нали сме честни и открити пред всички?, коментира той.

Има само един възможен начин за справедлива промяна и той е смяна на избирателните правила. Защото в тази ситуация при тези избори тип Пазарджик, ние винаги ще имаме блокираща квота в лицето на ДПС и ГЕРБ, посочи той.

Има мнозинство за промяна на изборите. Най-простото нещо, което трябва да се случи, е да се върнат машините. Всички хора в СИК-овете се мъчат до късно, ако им върнеш машините, всичко ще се промени, посочи той.

