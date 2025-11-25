Бивш полицай, борец и баща на две деца си отиде само на 40 години
Кадър ФБ
Емблематичният фен на Локомотив (Пловдив) Атанас Качаков загуби битката с рака и си отиде от този свят само на 40 години, пише Блиц. Бившият полицай оставя две деца сираци. Качаков страдаше от злокачествено заболяване в мозъка, а съмишлениците му от агитката на Локо (Пд) организираха инициативи за подпомагане на лечението му.
Aтанас Качаков е бивш борец, състезавал се е за "черно-белите" и Левски.
Погребението му ще се състои днес от 13:00 часа в село Рогош.
Публикацията на "Лаута Арми":
"Загубихме приятел, брат, човек, който отдаде живота си на идеята и на нашите цветове. До последния момент той беше там — на трибуната, рамо до рамо с нас, със сърце, което туптеше за Локо.
Днес болката е голяма, празнотата - още по-голяма. Но духът му остава. Остава в песните ни, в стъпките ни по стълбите на стадиона, в черно-бялата страст, която носим.
Може да го няма физически… но той ще бъде с нас завинаги.
Във всяко скандиране. Във всеки мач. Във всяка победа и във всяка битка.
Почивай в мир, братко.
Духът ти остава завинаги в черно-бялото семейство!".
