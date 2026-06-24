Бивш правосъден министър за "Баба Алино": Как Невзоров е бил експулсиран и после е светкавично върнат в България? Има някакъв сценарий

кадър: бТВ

„Не ме изненада това по една проста причина. Целият казус как се разгръща? Има частично проверени факти, които са в пространството от известно време, и много внушения. Тоест целият казус обраства с една политическа употреба, да не кажа злоупотреба”.

Това коментира в „Тази сутрин“ Атанас Славов, депутат от „Демократична България“ и бивш министър на правосъдието, на въпрос дали е изненадан от информацията, че няма достатъчно доказателства за да се повдигне обвинения срещу инвеститора на комплекса в „Баба Алино“ Олег Невзоров.

„Кои са фактите? Имаме изникнало селище – 120 сгради по последни данни. За голяма част от тях, или за всички, нямаме необходимите документи и разрешителни за строеж. Имаме администрации, които са си затваряли очите, меко казано. Имаме решение на ДАНС за експулсирането на Невзоров, което впоследствие е отменено, и той е бил ползван като свидетел по делото на Благомир Коцев. Той е свидетелствал срещу Коцев – това се предполага“, посочи Славов.

„Аз не мисля, че Коцев участва в правенето на внушения, но „опаковането“ на Благомир Коцев и ръководството на Община Варна с Невзоров и внушението, че всички заедно са едва ли не в някакво ОПГ, че са извършили някакво престъпление… Първата и основна отговорност, когато имаме установена незаконност в строителството, е на ДНСК, която е държавна структура, държавна агенция“, отбеляза той.

„Когато имаме такова мащабно нарушаване на правилата, ДНСК не може да е със затворени очи. На следващо място – внушението, че има някаква престъпна схема. Къде е прокуратурата? Ако имаше данни, тя вече трябваше да е повдигнала обвинения, най-малкото да е излязла с подробна информация. Сега научаваме, че Невзоров е „чист“ – че е бил разпитван, снети са му обяснения, но няма данни за повдигане на обвинение“, посочи депутатът.

По думите му фактите трябва да ги изнесе разследването, а не да се догажда каква е точно фактическата страна.

"Не мога да твърдя, че има един източник на внушенията. Очевидно има нагласа да бъде по някакъв начин уязвен варненският кмет и ръководството на Община Варна", отбеляза Славов, като подчерта, че не казва, че те са абсолютно чисти.

“Казусът може да продължи с години, както повечето заплетени и сложни казуси в България, но не бива да изпускаме от поглед и ролята на спецслужбите, специално на ДАНС - за това как украинският гражданин е бил експулсиран и после е светкавично върнат в България. Т.е. тук има някакъв сценарий. Този сценарий първо трябва да бъде разкрит – какъв точно е”, посочи още той.

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