Бивш съотборник на Божинов прекратява с футбола след като убиха жена му, негов съотборник, а майка му е тежко ранена

кадър: Пиксабей

Бивш съотборник на Валери Божинов спира с футбола заради двойно убийство.

Фелипе Кайседо от еквадорския Барселона е в шок, след като на 18 декември съотборникът му Марио Пинейда беше застрелян показно пред месарница в Гуаякил. При стрелбата загина и съпругата му, а майка му беше ранена. Това се случи посред бял ден.

В Барселона потънаха в скръб. Кайседо, който игра с Божинов в Манчестър Сити, е категоричен: повече не иска да играе футбол.

"Най-вероятно ще се оттегля. Не мисля да продължавам. Смъртта на Марио ме засегна дълбоко и не искам да знам нищо повече за футбола. Няма да остана в Барселона. Аз съм човек на моментите. Когато реших да дойда, го направих повече със сърцето, отколкото с главата. Ако бях мислил с главата си, може би нямаше да съм тук.", заяви 37-годишният нападател, предава Бтв Спорт.

Кайседо пристигна в Гуаякил през януари. Преди това прекара година и половина извън терените след престоя си в Саудитска Арабия. Той има 35 мача за Манчестър Сити, с който подписа в началото на 2008 г.

Убитият му съотборник Пинейда (33) е носил екипа на големи отбори в южноамериканския футбол като бразилския гранд Флуминензе и местните Индепендиенте дел Вале и Насионал Кито.

