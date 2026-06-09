Бивш секретар на МВР за оставката на Кандев: Дължи ни отговори, ако мълчи за престъпления, става съучастник

Снимка: Булфото

Не съм учуден от оставката на Георги Кандев като главен секретар на МВР - по-учуден бях, когато той премина от служебната в редовната власт. Очаквах новото редовно правителство да назначи свой екип. Това заяви експертът по национална сигурност, бивш депутат и бивш секретар на МВР проф. Николай Радулов в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио Фокус.

Според Радулов причината Кандев да остане на поста си след смяната на правителствата е, че той е "активен главен секретар, който дава резултати, защото предният главен секретар и неговият екип не са се справяли с каквото и да се захванат". По думите му екипът на Кандев е свършил много добра работа в борбата с наркотиците и наркотрафика, докато кабинетът "Радев" извършва "еднодневки организации".

"Думите, които написа във Фейсбук, когато си подаде оставката, бяха много уклончиви - аз си помислих дали няма някакъв натиск върху него да спре работата по операциите срещу кокаина, тъй като на всички ни е известно, че Министерството на вътрешните работи е пробито и информация изтича непрекъснато", каза още бившият секретар на МВР и допълни, че начинът, по който Кандев уклончиво е дал обяснение за оставката си, го кара да изпитва известни съмнения.

"Ако е така, защо той не разкаже какво се случва? Защото ако такова нещо се случва, това не е просто пропуск, това не е просто лоша работа, а това е опънат чадър над истинската организирана престъпност", коментира още експертът по национална сигурност.

Радулов заяви, че Кандев дължи отговори на обществото какво точно се случва.

"Ако се случват престъпления и той мълчи за тях, той става съучастник. Ако не е така и просто има неразбирателство в начина, по който се управлява, просто изпитвам съмнение, че тук има нещо сериозно."

Експертът заподозря и друг сценарий - дали за Кандев не се готви по-висок пост.

"Аз съм бил свидетел как единия ден висш служител на МВР е главен секретар, а на другия ден се появява министър. Тоест има една нишка в Министерството на вътрешните работи, която показва, че то е много далеч от деполитизацията, която по закон трябва да следва. И Младен Маринов, и след това Калин Стоянов единия ден бяха висши служители в оперативната част, а на другия ден станаха министри."

Николай Радулов коментира и хипотезата, за която мнозина прогнозират - формирането на бъдеща президентска двойка на предстоящите избори - той и бившият служебен премиер Андрей Гюров.

"Ако става дума за наистина участие в политиката, излизайки от най-висшата професионална длъжност в МВР, той показва, че и в този екип има политическа линия и че този екип не е бил изчистен от политическа насоченост, от политически връзки, от политическо въздействие", каза той.

Редактор "Екип на Петел",

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