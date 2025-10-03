Бивш шеф на ДАИ - София: Ако има корупционни схеми, да ги разкрият докрай!

Булфото

"Ще се радвам, ако има корупционни схеми, да бъдат разкрити докрай. Вдигна се много шумотевица, хвърли се много чернилка и се опетни тази служба."

Това каза в интервю пред БНР бившият шеф на ДАИ – София Кънчо Димитров по казуса с поискания подкуп от шофьори на камиони за концерта на Роби Уилямс от служители на ИА "Автомобилна администрация" (бивша ДАИ).

"Изненада ме шумотевицата, която се вдигна, въпреки че още нищо не е доказано. Ако има такова нещо – лош имидж, неприятна история, което ще доведе до репутационни щети", посочи той.

"В такива схеми не съм участвал и може би затова съм бил неудобен и затова съм бил уволняван", отбеляза Кънчо Димитров, който от 6 месеца вече не е в структурите на агенцията.

Преди време Димитров е уволнен при пореден скандал, засягащ автомобилната инспекция.

"Трябваше да има изкупителна жертва и приеха, че това съм аз. Аз и май колега тогава – Иво Кръстев, разкривахме тези схеми, които ставаха по отношение на изпитите в ИА "Автомобилна администрация", по-точно в областния отдел в София, където бях ръководител. Явно това се оказа неудобно за ръководителите тогава и те решиха да ме уволнят мен. Осъдих агенцията и се върнах на работа. Тогава бяха арестувани 12 човека, на 6 бяха повдигнати обвинения. Един от тези, които бяха арестувани, с повдигнати обвинения, беше издигнат и избран за кмет по линия на ГЕРБ, може би за награда", описа случая той.

В предаването "РадиоТочка" Димитров апелира водачите да не дават исканите рушвети, а инспекторите – да си вършат работата съвестно:

"Така ще спят по-спокойно, имиджът на службата ще бъде по-различен."

Кънчо Димитров разказа, че е писал сигнали от най-ниските до най-високите нива, но не е получавал адекватни отговори, от което прави извода, че "може би има някакъв чадър върху тези хора".

Служителите на "Автомобилна администрация" се назначават чрез конкурси. Няма специално изискване да се знае допълнителен език или да се знае перфектно, обясни бившият шеф на инспекцията в София.

"Не говорим да знаеш език, за да правиш пакости."

Моралните качества се тестват в ежедневието, смята като бивш ръководител Димитров.

Прибързани, емоционални, неособено добре премерени – така той оценява изказванията за закриването на ДАИ.

Шумът около даден случай не може да се използва за закриване – това е неправилен подход. При подобни случаи в Митниците и НАП, закрили ли сме ги, коментира още бившият служител на ДАИ - София.

Ако има бодикамери, в случаите, в които биват набеждавани, служителите ще имат защита, изрази мнението си Кънчо Димитров.

По думите му, обществото има проблем и с дисциплината, и със самоконтрола.

