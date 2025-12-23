Бивш шеф на КАТ: Девет от десет водачи ползват телефон, когато карат автомобил

Редактор: Недко Петров

Бивш шеф на КАТ смята, че трябва да се налагат сурови санкции на безразсъдните шофьори. Тенчо Тенев поднесе съболезнования на семействата и близките на загиналите две жени във Варна, които бяха прегазени от БМВ на тротоара вчера.

И на мен ми се случи нещо подобно снощи, за щастие без фатални последици. Видях на едно кръстовище в София, в ЖК „Дружба“, как един водач, тръгвайки, се засили от кръстовището, направи ляв завой и започна да прави разни лупинги. Остана може би на метър, метър и половина да се удари в друг автомобил. Безразсъдството на водачите вече превишава всякакви граници, заяви Тенев.

Често виждам как водачите губят контрол върху автомобилите по улиците в София. Карат в едната лента на „Цариградско шосе“, аз отляво виждам как в дясната страна жена зад волана си гледа телефона и гледа колата пред нея. Ото 10 водачи 9 държат телефон в ръка и управляват автомобил, но така си отклоняват вниманието с неподходящи средства, които държат в ръцете си, и предизвикват инциденти на пътя, продължи той.

Глобите за водачите, които при кормуване ползват телефон, трябва драстично да се увеличат. Защото това е разковничето на основната част от тежките пътно-транспортни произшествия – отвличане на вниманието на на водача от пътната обстановка и контрола на пътя, каза още в „Денят на живо“ Тенев.

