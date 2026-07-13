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Бивш шеф на КАТ: Нарушителите на пътя да се преследват като наркотиците

13.07.2026 / 09:04 1

снимка: МВР

Сега е забранено движението на тежкотоварните камиони в петък след обяд. А тежкотоварните камиони да знаем, че превозват товари за икономиката. Трябва да ги преследваме както наркотиците, най-малко нарушение води до тежко нарушение, каза в ефира на БНР Алекси Кесяков, бивш шеф на КАТ.

В "Преди всички" той коментира тежките катастрофи на камиони по магистралите, преминали през мантинелите в насрещното, при които загинаха хора.

"Тези по проект не са предвидени да удържат тировете, мантинелите са поставени преди 15 години и задържат автомобил до 1,5 т, и не могат са удържат ТИР, когато влиза с по-голям ъгъл", каза Кесяков и препоръча не само ИААА и Пътна полиция, но и собствениците на тези камиони да контролират шофьорите, защото те също са губещи.

"При тази ситуация казваме, "нарушил правилата и карал на границата на своите възможности". Трябва да говорим за скоростта - единственият фактор, който убива хората", допълни Кесяков.

Той допълни, че от началото на годината са загинали в катастрофи над 230 човека загинали и над 4000 са тежки наранявания:

"Значи зала 1 на НДК ще се напълни с хора."

Кесяков обясни, че инфраструктурата няма да се промени за ден, да, трябва да се изисква да се подобри, но утре тя ще е същата:

"Много важно е разсейването на шофьорите. На пътя те трябва знаят, че са на голяма височина, на ръба са и ще паднат като се разсейват. Може ли водачът да си затвори очите за 5 секунди? Не може! А в телефона може."

Еспертът е категоричен, че за да се пукат предни леви или десни, значи гумите на камионите са износени.

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Коментари
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kris (преди 54 минути)
Рейтинг: 634453 | Одобрение: 125053
Значи 230 убити и 4000 ранени.....А в Окрайна от началото на годината според ООН имало 341 убити и 1890 ранени ПРИ положение, че там се води война.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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