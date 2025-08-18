Бивш шеф на КАТ: Преиграваме с наказанията, искат да ни глобяват от раждането

кадрър Нова нюз

Преиграваме с наказанията и глобите за пътните нарушения, искат да ни глобяват още от раждането, това заяви по Нова нюз бившият шеф на КАТ Алекси Кесяков. Някой грижи ли се за възпитаването на бъдещите шофьори от раждането до курса, това попита риторично той, като допълни, че периодът е „черна дупка” във възпитанието в пътна култура.

„Френски език и математика не се научават с глоби, трябва и учене”, допълни Кесяков.

От 15 години говорим за полигони, на които да се учи движение при мокри настилки, каза още бившият шеф на КАТ.

„Ние си купуваме нарушения с глобите. А можем просто да се научим да спазваме правилата”, смята той. Кесяков даде и още един аргумент, свързан с повишените глоби за шофьорите, които не спират на пешеходна пътека. „Ако ще се глобява за пешеходна пътека, тя трябва да идеална, да е ясно, че я наближаваш”, подчерта той.

