Бивш шеф на МИ-6: Русия просто не вярва на САЩ

Пиксабей

Британският премиер Киър Стармър и пристигналият в Лондон президент на Украйна Володимир Зеленски проведоха кратка среща на Даунинг стрийт. Не последваха официални изявления след срещата, но по-късно от Даунинг стрийт съобщиха, че Киър Стармър е заявил, че Путин трябва да докаже, че е сериозен по въпроса за мира на срещата на върха в Аляска.

Кореспондент на Би Би Си определи мълчанието след срещата като тактически ход. Идеята е била да се демонстрира единен фронт срещу Русия и в същото време да се избегне казването на нещо, което би могло да се тълкува като разрив със САЩ.

От Даунинг стрийт по-късно съобщиха, че Стармър и Зеленски са обсъдили предстоящите разговори между Тръмп и Путин, като Стармър е подчертал и е бил подкрепен от Зеленски, че те представляват реален шанс за постигане на напредък, стига Путин да предприеме действия, за да докаже, че е сериозен по отношение на мира.

В социалната мрежа Х Зеленски написа, че е обсъдил подробно възможните гаранции за сигурност на Украйна. Гаранциите за сигурност са уверения и механизми, на които Киев може да разчита, за да предотврати поредно нашествие на Русия, в случай че двете държави постигнат мирно споразумение.

Зеленски добави, че двамата лидери са засегнали и инвестициите в украинското производство на дронове.

Междувременно бившият шеф на МИ-6 Алекс Йънгър заяви за Би Би Си, че е трудно човек да бъде оптимист за срещата Тръмп-Путин, защото руският президент с нищо не показва, че е променил амбициите си в Украйна. Освен това Йънгър смята, че отсъствието на Украйна в стаята за преговори е грешка, а подходът на САЩ е "структурно погрешен".

"Тръмп може и да е единственият човек, който може да реши тази криза, но той силно надценява влиянието на САЩ върху Русия. Русия просто не вярва на САЩ", изтъкна бившият шеф на МИ-6, предаде БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!