Бивш шеф на НПО: Знаехме, че д-р Хасърджиев има проблеми, опитвахме се да му помогнем

"Знаехме, че д-р Хасърджиев има лични проблеми. От много време се опитвахме да му помогнем. Но той не желаеше да потърси психологическа или каквато и да е помощ. Постепенно абдикира от работата в организацията, не отговаряше на телефона си".

Това разказа пред БНР Владислава Цолова, бивш председател на УС на Националната пациентска организация, след като д-р Станимир Хасърджиев и още трима души бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие.

Софийският районен наложи на Хасърджиев мярка за неотклонение "задържане под стража". До нея се стига, след като 20-годишно момче подава сигнал, че е държано по принуда в апартамент в столичния квартал "Дианабад" от четирима души.

Освен доктор Хасърджиев, в компанията са актьорът Росен Белов, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския легион.

От разследващите органи не са ни търсили, разказа в предаването "Хоризонт до обед" Владислава Цолова.

Тя отбеляза, че д-р Хасърджиев е помогнал на много хора: "Виждали сме го в друга роля".

На 24 октомври от пациентската организацията излязоха със становище.

"Всеки носи отговорност за собствените си постъпки. Всичко, което му се случва, е резултат от неговия път дотук. Всяка генерализация е грешна".

Тя е убедена, че не бива да се поставя под съмнение почтеността на пациентските организации, или неправителствения сектор.

Цолова разчита, че разследващите органи ще си свършат работата.

Същото очаква и Радослав Стоянов, който е експерт по човешки права.

"Централният въпрос е да се установи каква е истината и каква е вината. Само съдът може да го направи. Както господин Хасърджиев и господин Белов, така и другите двама мъже, все още не са осъдени, те са обвиняеми.

Вниманието, което се насочва към този случай, е свързано с това, че става въпрос за петима мъже и евентуално сексуално насилие от мъже към мъж. Това е по-рядко срещано. Като изключим това, в случая няма нищо по-специално. Но тук има една свръх активност от страна на някои медии, които търсят скандалното".

Той допуска, че има риск този случай да се използва за дискредитиране на ЛГБТ общността.

"И за свръх наказуемост от страна на обществото спрямо нея".

Стоянов коментира и позицията, с която излезе Съюзът на българските артисти по темата.

"Съюзът на артистите в България се противопоставя по най-категоричен начин на всякакви прояви на насилие и посегателство срещу човешкото достойнство и живот. Такива действия са несъвместими с морала и етиката и не могат да бъдат толерирани, тъй като нанасят сериозна щета както на нашата професия, така и на целия културен сектор", казват от съсловната организация.

"Излизането на СБА с позиция точно в този момент, отново експлоатира хомофобията", смята той.

Радослав Стоянов е убеден също, че ситуацията не може да бъде повод да се иска оставката на министъра на културата.

"Той по никакъв начин не е съпричастен на това, което се е случило".

След като избухна скандалът с актьора Росен Белов, от "Възраждане" поискаха оставката Мариан Бачев. От партията на Костадинов призовават министъра да си подаде оставката заради несправяне с административните задължения и предположения за свързаност с лице, обвинено в криминално деяние.

С пост в социалните мрежи министърът на културата обясни, че актьорът Росен Белов е на граждански договор и не е част от управлението на театралната му работилница.

