Бивш шеф на федералната полиция е в немилост

Снимка FBI

Бившият директор на ФБР Джеймс Коми пледира невинен пред федерален съд по обвинения, повдигнати през септември под натиск на президента Доналд Тръмп.

Коми отговаря за възпрепятстване работата на парламентарна анкетна комисия и даване на неверни показания пред Конгреса. Процесът е насрочен за 5 януари. Бившият шеф на федералната полиция е в немилост. Той беше брутално уволнен през 2017 година в първия мандат на Тръмп, докато ФБР разследваше евентуална руска намеса в президентските избори през 2016 година, предава БНТ.

През кампанията за сегашния си президентски мандат Доналд Тръмп не скри намеренията си за разплата със своите противници. Вече са в ход редица разследвания срещу личности, смятани за враждебни на сегашния държавен глава. "Правосъдие в Америка", написа Доналд Тръмп след обвиненията срещу 64-годишния Коми, когото описа като, цитирам: "едно от най-лошите човешки същества в историята на страната".

