Бивш следовател за убийството на Владимир Янков: Палежът не може да заличи всички следи

кадър: Нова тв

Убиецът или убийците на Владо Загато са допуснали грешка, която може да ги издаде.

Разследва се убийството на бизнесмена Владимир Янков. Тялото му беше открито в дома му преди дни след сигнал за пожар.

Според някои информации има данни, че е бил пребит преди смъртта си, а може би и измъчван. Смята се, че пожарът е бил умишлено предизвикан, вероятно с цел да прикрие следите на убиеца или убийците.

Известно е, че бизнеса на Янков е бил свързан с внос и дистрибуция на кафе и вендинг оборудване. Според медийни публикации той не е имал нито лични, нито фирмени необслужвани кредити. Не са известни и конфликти около него, поне не публично.

Известно е, че в последната си вечер е бил на вечеря навън, след което вероятно се е прибрал сам. Сред версиите за убийството му се появи и теория, свързана с криптовалути. Засега обаче нищо не е доказано.

Бившият следовател Андрей Цветанов каза в ефира на „Здравей, България”, че от информацията, с която разполагаме към момента, правилно е образувано досъдебно производство по чл. 116 от Наказателния кодекс – за умишлено убийство. „Очевидно при огледа са събрани доказателства, че смъртта е причинена по насилствен начин и че впоследствие са направени опити престъплението да бъде прикрито чрез палеж”, допълни той.

„До известна степен извършителите постигат целта си да заличат следите чрез палеж, заливане с нафта, вода, но винаги се допускат грешки. Винаги остават следи, които опитните криминалисти и разследващи могат да използват, за да стигнат до истината. Най-важни са съдебномедицинските експертизи, които трябва да установят причината за смъртта”, обясни следователят.

Той допълни, че ако тялото на жертвата не е напълно овъглено, обикновено остават запазени тъкани, по които могат да бъдат установени причинени приживе травми и увреждания.

По отношение на вероятните мотиви за убийството Цветанов коментира, че разследването е в начален етап и може да се говори за работни версии. А органите ще направят нужното разследване по случая.

Редактор "Екип на Петел",

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