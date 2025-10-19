Бивш служебен премиер: Политиката винаги взема жертви и сега такава ще е Киселова

Кадър БНТ

Проф. Огнян Герджиков прогнозира какво ще се случи в Народното събрание през следващата седмица.

Много е вероятно Наталия Киселова да бъде свалена от поста председател на Народното събрание. В някакъв смисъл тя ще бъде жертва, но в политиката е така. Това каза проф. Огнян Герджиков - юрист, бивш служебен премиер, бивш председател на Народното събрание, в предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Въпрос на политическа култура е да могат отделните партии да намират общ език в името на България, пише cross.bg.

Проф. Герджиков коментира ограничаването на правомощията на президента от Народното събрание. "Това не е коректно, не е точно, не бива. Дано има завой в тази политика, защото тя не е плодотворна. Това дебалансира политическите баланси и системата в държавата. Нашият президент няма кой знае колко големи правомощия в сравнение с много президенти на други държави и ако трябваме да го орязваме, той ще бъде като кукла, която седи само за красота."

Няма друга държава в света, в която се правят толкова законодателни промени, отбеляза проф. Герджиков. „Това ме вади от равновесие. Френският граждански кодекс е от 1904 г. и до днес е променян по-малко, отколкото наш закон за 5-10 години. Това са абсолютно недопустими неща! Нашият законодател просто си играе на законодателство и то непрофесионално. Липсва истински професионализъм. Излизат такива законодателни бисери, че мен ме е срам, че съм юрист. Юридическата компетентност в парламента не е нулева, тя е под нулата."

