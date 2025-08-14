Бивш служител прескочи бара и задигна 25 хиляди лева

Кадър Нова тв

Мъж открадна петцифрена сума от заведение в Бургас. На кадри, заснети от охранителна камера, се вижда как той минава зад бара, взима пачките с пари около 25 000 лв. и тръгва. За случая има подаден сигнал до полицията.

„Извършителят на деянието е Л. Г.. Той и бивш наш служител. Първоначално, той е пристигнал като клиент на заведението. Привлякъл е вниманието на бармана, след това му казал, е отива до паркинга да вземе парите си, но избягал и не си платил сметката. Няколко часа по-късно се връща тук, прескочил е бара и събрал парите”, разказа собственикът на заведението Кристиян Киров.

Той успял да се свърже с майката на крадеца, която също работила в заведението преди години. Тя разказала, че синът ѝ не спирал да краде през последните години и да създава проблеми, той е с условна присъда и е в изпитателен период.

„През нейния номер успяхме да си пишем и той заяви, че ще върне парите и ще оправи нещата. След няколко дни ми писа на мен и заяви, че на 20 август ще дойде и ще върне сумата”, добави потърпевшият пред NOVA.

Киров разказа, че с него са се свързали около 30 души, които са жертви на престъпление на същия човек - напускане на хотели и заведения без да си плаща сметките , кражба на автомобили и телефони, измамил е семейство с 3 малки деца.

