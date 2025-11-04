Бивш социален министър: Имаме болен проблем с минималната заплата

Редактор: Недко Петров

Христина Христова направи експертен коментар на параметрите, които са заложени в бюджета за 2026 година. Според бившия министър на труда и социалната политика заради това, което в последните четири години е било като политическа ситуация у нас, този бюджет 2026-та стъпва на сложния и труден бюджет. Тя посочи и огромно предизвикателство, с което управляващите трябва да се справят.

Минималната работна заплата е болен проблем в България, който трябва да се реши. Ние порочно включихме една европейска директива в нашето законодателство за минималните работни заплати, и тя елиминира колективното трудово договаряне. Стигна се само до стойност 50%, и то грешна, основната заплата да се приравнява към брутната средна заплата, така че си остава проблема, посочи Христова.

Минималната заплата се увеличи отново много. Тя е минимален осигурителен доход за пенсии и за всички осигуровки. Също влияе и максималния осигурителен доход за приходи, обаче намалява разполагаемия доход, каза още в „Лице в лице“ Христова.

