Бивш социален министър: Министерски съвет нарушава закона

Депутат от АПС изрази мнение, че Министерски съвет е нарушил закона с решението, което взе за увеличението на минималната заплата за следващата година.

Не мога да разбера как е възможно да се тръгне в бюджетата процедура с нарушение на Кодекса на труда. Там е заявено, че размерът на минималната работна заплата е 50% от средната работна заплата за страната за предходната година. Оттам нататък има един уточняващ след, който казва, че размерът на минималната работна заплата за следващата година не може да бъде равен или по-малък от минималната работна заплата за предходната година. На този фон Министерски съвет нарушава законодателството, ако това е окончателния вариант, който предлага, заяви Хасан Адемов.

Бюджетът на Държавното обществено осигуряване предвижда 23 евро или 48 лева увеличение на минималната работна. На фона на това, което се случва на пазара с цените, това число абсолютно нищо не означава. Иначе увеличението на майчинството е добре от една страна, но от друга страна е още по-добре това, което дава възможност на майките, които се върнат на работа през втората година. Сега увеличението е 750 лева, а догодина е предвидено да бъде 900 лева, каза още по бТВ бившият социален министър.

