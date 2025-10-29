Бивш социален министър: Популистки решения водят до по-големи проблеми

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Всеки един министър, който има към себе си публични предприятия, да бъде попитан по име какво става с тези бордове, защо са такива цените и такива възнагражденията. И най-вече дали има икономически резултати в тези предприятия след тези големи финансови затруднения и задължения.

Това каза по Нова Тв Христина Христова.

Ние след четири години политическа нестабилност берем плодовете на популистки и неправилни решения, и сега вече наистина се случват тези все по-големи проблеми. Очаквах редовното правителство, въпреки проблемите, които бяха напоследък, поне да реши проблема с минималната работна заплата, добави тя.

Ще се обменя ли този член в Кодекса на труда, където тя се явява 50% от средната брутна. Беше решено да е 1213 лева, сега казват 1187, или 605 евро вместо 620. Има ли преизчисляване на последните данни от 2024-та година, не знаем какво се е случило. Другото е администрацията. Аз винаги съм била против да се каже, че администрацията много употребява средства и не трябва да се увеличават там заплатите. Но не може да не се увеличават, тъй като има инфлация. Нека да има ефективно работно възнаграждение, каза още бившият социален министър.

Също така мислех, че ще има политическа воля да се стегнат тези автоматични формули. Те направиха според мен големи бели, и причиниха усещане за социална несправедливост в обществото, и увеличаване на заплати в определени сектори, категорична бе по Нова Тв Христина Христова.

