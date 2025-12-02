Бивш турски футболен национал сред задържани за манипулации на фондовата борса

Кадър Youtube

Дванадесет заподозрени, сред които бившият турски национал по футбол Гьокхан Гьонюл, бяха задържани днес в рамките на широкомащабно разследване на предполагаеми манипулации на Истанбулската фондова борса, съобщи „Тюркийе тудей“, като се позовава на Истанбулската главна прокуратура.

Защитникът Гьонюл е бивш играч на истанбулските клубове „Фенербахче“ и „Бешикташ“ и има 66 мача с турския национален отбор.

Друго известно име сред задържаните е илюзионистът Ареф Гафури, посочва БТА.

Разследването е започнало от доклад на турския Съвет за капиталовите пазари, който е установил, че група лица са извършвали координирана борсова търговия с цел изкуствено да повишат цената и обемите на търговията с определени акции. В резултат са били регистрирани необичайни колебания на цените на акциите, които не съответстват на естествения ход на пазарната активност. Това е довело до загуби за дребни инвеститори на борсата.

Арестите са били извършени в резултат на едновременни операции в Истанбул, Анкара, Анталия, Самсун и Кахраманмараш.

Заподозрените са разследвани за сформиране на престъпна организация и за извършване на пазарна измама чрез използване на вътрешна информация.

Обект на предполагаемите манипулации са били акциите на компанията „Аврупа Ятъръм холдинг“.

Общо в разследването са включени 25 заподозрени. От тях седем вече са били в ареста по свързани обвинения преди днешната операция, а други шест се издирват.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!