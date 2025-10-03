Бивш вътрешен министър: Президентът не бива да е революционер, който сваля правителства

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Очевидно е, че бедствието днес е много сериозно. Навсякъде по све при такива случаи има много сериозни последици - и поражения, и жертви.

Това коментира пред бТВ Цветлин Йовчев, бивш вътрешен министър.

Липсата на стратегическа визия води именно до това, което наблюдаваме днес. Мерките, които се вземат, са конюнктурни, но липсва концепция и дългосрочна политика. Отдавна е време да се помисли за създаване на държавна агенция за пожарна безопасност и защита на населението, към която да се присъединят Бърза помощ, хеликоптерите и спасителите, за да има добра авиация и координация. Никога не идваше времето да се обсъди този въпрос на сигурността, коментира той.

Политическата обстановка в момента, този тон, агресия и противопоставяне, крият риска да се превърне всичко това в бедствие. В момента не може да се постигне съгласие, но не може да се стига до такава патова ситуация, защото това има много лошо, дори разрушително въздействие на службите, коментира той.

В момента в службите има ниска ефективност на работа точно заради това напрежение, допълни той.

Грешно беше решението за отнемане на правомощия от президента по отношение назначаването на служебно правителство, но трябваше да се помисли за това да се ограничат правомощията на служебното правителство, назначено от президента. Например да не може да прави цялостно разместване на ръководителите на службите, както и други неща. Това изостряне и агресията между институциите допринесе за това нещо. В този спор между институциите няма невинии, коментира той.

Спорил съм с президента за правомощията. Не е действал извън правомощията, но е действал извън духа на Конституцията. Той не бива да е революционер, който да сваля правителства. Той трябва да е обединител, коментира той.

