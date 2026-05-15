Бивш вътрешен зам.-министър: Няма как Борисов и Пеевски да са били застрашавани 10 години. Очевидно охраната им е политическо решение

кадър: бТВ

Няма как едно лице да бъде застрашавано в продължение на 10-15 години. Очевидно охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски е политическо решение. Това каза в "Интервюто от деня" бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев.

Гунев сподели, че се съмнява действително да стане ясен пълният списък с охраняваните от НСО лица в държавата, тъй като ще отвори много въпроси.

„По принцип в много държави не се оповестява всяка заплаха и всяко застрашено лице. Това не е и редно, защото най-малкото тези, които ги застрашават, ще вземат съответните контрамерки. Така че може би ще е еднократен акт“, обясни той.

Гунев сподели, че не вярва в бъдеще да чуваме на кого ще му бъде дадена охрана, какъв е поводът и въобще какви са заплахите. „Това би трябвало да остане дискретно“.

„Вярно е, че няма как една заплаха да стои същата или едно лице да е застрашавано в продължение на 10-15 години. Очевидно охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски е е политическо решение“, коментира той.

Според него казусът е сходен с терористичните заплахи - те се появяват, взимат се мерки, минава известно време, преразглежда се и след това мерките се оттеглят, когато се знае, че заплахата вече я няма. „Няма как 10 години постоянно да съществуват заплахи срещу тези хора“, обясни Гунев.

„Самата методология и принципите, по които става решението дали да се дава охрана, според мен никога няма да бъдат оповестени, защото оценките са на комисия, която не е публична“, посочи той.

„Един по-широк въпрос е дали имаме контрол и как се упражнява той върху дейността на тази комисия. Той е свързан с това как контролираме ДАНС, МВР и НСО“, обясни Гунев.

По думите му нямаме надеждни органи нито в парламента, нито на ниво Министерски съвет, които да упражняват реален контрол, особено върху ДАНС и НСО. „Те са директно подчинени на премиера. Единственият начин той да ги контролира е като си назначи там доверени хора, което видяхме, че направи още на първия ден, в който стана премиер“.

„Прогресивна България“ направиха заявки, че ще ни предоставят реформи, борба с олигархията, справедлива съдебна система, както и понижаване на цените. Това предполага някакъв тип реформи, които изцяло липсват в тяхната предизборна програма“, коментира Гунев.

Според него по същия начин, по който ще се прави независима прокуратура, така трябва да има някакъв набор от мерки и промени за деполитизация на МВР. „Такива не сме чули като заявка“.

„Това, че ще назначим хора, на които смятаме, че вярваме и че са истински професионалисти, не е никаква реформа. Това е временна мярка“, смята той.

„От гледна точка на реформа, която да намали бюджетния разход за МВР, това е една административна, скучна, но трудна и бавна реформа, която може да се случи. Не мисля, че ще се стигне до намаляване на заплатите“, посочи Гунев.

По думите му може да се достигне до замразяване наемането на нови служители и по естествен път, в рамките на 2–3 години, хора да се пенсионират.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!