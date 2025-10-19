Бивш вицепремиер: Увеличаването на заплатите помпа инфлацията

Кадър бТВ

Разкриха от какво се нуждае спешно страната ни.

„България се нуждае от редовно правителство, което да осигури стабилност поне до юни 2026 година“, каза в ефира на bTV Даниела Бобева, икономист и бивш вицепремиер в правителството на Пламен Орешарски.



Според нея политическата нестабилност през последните години вече нанася сериозни щети върху икономиката и фискалната политика на страната.



„Много е трудно да се говори за икономика при тази ужасяваща политическа среда – както вътрешна, така и международна“, подчерта Бобева.



По думите ѝ вече повече от пет години България е в състояние на политическа несигурност, а това води до отказ от реформи.



„На никого не му се правят реформи. Ако нещо се прави, то е временно и без стратегия“, допълни икономистът.



Бобева смята, че редовното правителство е изключително важно за успешното приключване на техническите процеси по въвеждането на еврото, пише fakti.bg.



„До юни 2026 г. ще приключат всички технически етапи по еврото. Хората ще видят, че това не е краят на света, и икономиката ще реагира по-спокойно“, коментира тя.



По отношение на бъдещия Бюджет 2026, който ще бъде първият в евро, Бобева предупреди, че най-големият риск е дебалансирането чрез необмислени разходи.



„България е финансово стабилна, но само ако се поддържат разходите на ниско ниво. Реалистичният бюджет означава реалистична икономическа прогноза и ограничаване на неефективните разходи“, подчерта тя.



Бившият вицепремиер посочи още, че липсата на реформи в разходната част и неизсветляването на икономиката са едни от най-сериозните слабости на фискалната политика.



Според Бобева държавата не може повече да бъде „майка хранилка“, а увеличаването на заплатите би довело до нова инфлационна вълна.



„В момента, в който увеличиш доходите, ти помпаш инфлацията. Ние вече го видяхме през последните години. Трябва да започнем да мислим реалистично“, каза тя.



Даниела Бобева изтъкна, че България трябва да се откаже от автоматичните фиксирани плащания и да насочи ресурсите към реални инвестиции в инфраструктура, ВиК и напоителни системи.



„Ако това направим, няма да плащаме по 6 лева за краставици и домати. Бюджетът не е цел, той е средство за политики“, добави тя.



Бобева смята, че дефицит от 3 до 5% не е проблем, стига средствата да се насочат към инвестиции, а не към заплати, „които не са изработени“.



„Облаците над българската икономика се сгъстяват все повече. Ние сме социална държава, но не можем повече да си го позволим. Необходими са кураж и силна парламентарна подкрепа, за да се спре фискалната безотговорност“, обобщи Даниела Бобева.

