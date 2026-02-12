Бивш военен министър: Далече сме от прекратяването на сраженията в Украйна

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Иска ми се да кажа, че сме по-близо до мира в Украйна и че има малко повече надежди с оглед на усилията, които се полагат. И от страна на посредника в лицето на американския президент, и от представителите на двете воюващи държави. Особено от готовността, която демонстрира украинската страна. Но предвид факта, че до този момент чуваме само посланието от украинска страна, без каквато и да е готовност за отстъпки от руска страна, ми се струва, че все още оставаме далече. Включително от прекратяването на сраженията, камо ли от подписване на окончателен мирен договор.

Това обяви бивш военен министър.

Всъщност освен сраженията и въздушните атаки към Киев, Харков, Одеса, Днепропетровск, Украйна влиза в информационния поток с информацията, че до юни месец американската страна е дала срок на двете държави да приключат войната. Както и с информацията, че на 24 февруари украинският президент ще обяви провеждането на избори и референдум, продължи Ангел Найденов.

Тази информация беше опровергана, тя е предмет на различни обсъждания и с нея много се спекулира. Още от края на 2024 година, когато изтече редовния мандат на президента Зеленски, тя е тема, която се обсъжда непрекъснато от руска страна и поставяйки под въпрос легитимността на украинското държавно ръководство, за съжаление към тях се присъедини и американският президент. Той разглежда провеждането на избори като част от сделката, която той иска да сключи, добави по БНТ Найденов.

