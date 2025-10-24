Бивш зам.-министър: Горивата ще поскъпнат

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Коментарите и различните гледни точки по актуалната тема за нашата рафинерия продължават и днес. Може ли държавата да купи „Лукойл Нефтохим“ и да я управлява. Де юре е възможно, де факто е много трудно да се осъществи, отговори Милен Керемедчиев, бивш зам.-външен министър.

Според Явор Куюмджиев санкциите на САЩ към руските петролни гиганти е възможно да се усетят в България по трансакциите и разплащанията.

Няма да изчезнат горивата у нас, но ще бъдат по-скъпи. Знаете, че Сръбската рафинерия не работи, а румънската, словашката и унгарската ги запалиха. Ще трябва да вкарваме горива от Австрия и Германия, но са по-скъпи и цената ще нарасне, допълни Куюмджиев, който е бивш заместник-министър на енергетиката и икономиката.

Най-тежко от санкциите ще бъдат засегнати Словакия и Унгария, тъй като нямат друг източник на нефте, освен от Русия. Той върви по тръб, а тези държави нямат море. Словашкият премиер Фицо каза, че санкциите може да им струват 2 милиарда на година. При нас ще са по-малко, тъй като имаме море, каза още той.

Трябва да се помолим, да ни направят отстрочка, както сърбите успяха да удължат срока. Можем да спечелим един, два месеца, ако ни я дадат, каза още в „Тази сутрин“ Явор Куюмджиев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!