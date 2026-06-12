Бивш зам.-министър: Над 95% от пожарите в природните територии са предизвикани от човешка небрежност

кадър: Нова тв

Над 95% от пожарите в природните територии – земеделски и горски, са предизвикани от човешка небрежност. Това каза в предаването „Социална мрежа” доц. Георги Костов, лесовъд и бивш заместник-министър на земеделието и горите. Той допълни, че в европейски мащаб това също е значим проблем.

„Само за последната една година над 2 млрд. евро са щетите в рамките на ЕС и са изгорели над 350 хил. хектара гори, основно в южната част на съюза. България, като част от този съюз, е поставена на границата на растителните и на климатичните биоми. Така че и климатичните промени, които също са предизвикани от човека, имат своята важна роля за честите горски пожари”, обясни доц. Костов.

Според него, освен подготовката на една държава за гасене на пожари, е много важно да има мерки за превенция. „Тя се състои в действия, които могат да намалят опасността от пожар. За да стане пожар, трябва да има три основни неща – горивно вещество, кислород и висока температура. На температурата и кислорода не можем да повлияем, но можем да повлияем на горивното вещество. То представлява цялата биомаса, която като изсъхне, много бързо може да бъде погълната. Ето тук трябва да видим къде са ключовите места откъдето да започнем да чистим горивното вещество”, подчерта лесовъдът. По думите му големите пожари започват и се развиват много бързо на места, където няма интензивна икономика и няма много население.

Доц. Костов каза още, че е важно да бъдат предприети организационни дейности. „Това означава да имаме интеграция на всички отговорни, които имат ресурс и отговорности да управляват пожарите, да прилагат интегрирано управление на територията, а не всеки сам за себе си. Пожарната служба няма възможност да контролира абсолютно всички. Това е задължение на държавата, но и в голяма степен на общините.”, категоричен бе лесовъдът.

Редактор "Екип на Петел",

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