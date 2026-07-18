Бивш зам.-министър: Редно е да се прави двустепенна верификация на машините за вота

Булфото

Предложението МВР да участва в сертифицирането на софтуера на машините за гласуване има за цел да осигури "двустепенна проверка", обясни в ефира на БНР бившият заместник-министър на електронното управление Благовест Кирилов.

Предложението на "Прогресивна България" мина на първо четене с гласуваните в пленарната зала промени в Изборния кодекс.

Благовест Кирилов припомня, че и на предишни избори МВР са участвали в създадени работни групи за гарантирането на киберсигурността на изборите.

"Тоест, това просто го институционализираме по друг начин и по-хубаво е всичко, каквото касае нещата за Изборния кодекс, да е в Изборния кодекс, а не да се създават допълнителни работни групи, комисии и всяко нещо, което после първо ще атакуваме, и второ всъщност, че е много по-ефективно ако е ясно разписано като последователност в закон", коментира той.

През годините вътрешните министри, които са и вицепремиери, също са отговаряли за изборите, напомни Благовест Кирилов.

"Да правят една двустепенна верификация на дадени стъпки смятам, че е редно, особено по отношение на това, което всъщност се търси - да се гарантира, че няма външна или вътрешна намеса, която да измени вота. Говорим основно за киберсигурност на системите. Нито МВР пише тази система, нито МВР я управлява, тоест не им се дава системата. Ако им се даде системата те да я управляват е друго", заяви бившият заместник-министър.

Дни преди решението на парламента вътрешният министър Иван Демерджиев отбеляза, че МВР има още един ресурс, различен от този на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, за по-пълна проверка.

"Както и на софтуера на машините, така и на софтуера за броене", каза още той.

Запознати признаха, че в предишни години въпросът със софтуера за броенето на гласовете винаги се е подхвърлял между институциите и изборната администрация.

По време на дебатите на първо четене през изминалата седмица ГЕРБ изразиха резерви към новата роля на МВР за машините.

Депутати на "Демократична България" пък казаха, че трябва тази роля да бъде дискутирана между първо и второ четене.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!