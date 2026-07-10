Бивша британска министърка по въпросите на затворите е убита в дома си

Пиксабей

78-годишната бивша британска министърка Ан Уидекъм е открита мъртва в дома си в Лондон в четвъртък. По тялото има множество наранявания и се разследва убийство, съобщава Би Би Си, цитирана от бТВ.

Британската полиция обяви днес, че е арестувала 26-годишен бял мъж, който е заподозрян за престъплението.

Не се предполага, че случаят е свързан с тероризъм или че е политически мотивиран, коментира Мат Лонгман от полицията в графствата Девън и Корнуол.

Уидекъм е бивш депутат от консервативната партия и бивш министър по въпросите на затворите.

Тя стана известна, след като напусна парламента и участва като състезателка в две риалити шоута, а по-късно се присъедини към Партията на Брекзит и стана говорителка на антиимиграционната партия „Реформирай Обединеното кралство“.

Ан Уидекъм беше и член на Камарата на общините от 1987 до 2010 г. и беше известна със своите социално консервативни възгледи, като се противопоставяше на правото на аборт и на увеличаването на правата на ЛГБТ общността.

Разследващите все още не са съобщили дали заподозреният е бил познат на Уидекъм.

Двама действащи членове на британския парламент бяха убити през последното десетилетие, припомня Си Ен Ен.

Лейбъристката депутатка Джо Кокс беше простреляна и намушкана от неонацист по време на кампанията за Брекзит през 2016 г. Консервативната депутатка Дейвид Амес беше намушкана до смърт през 2021 г. от мъж, вдъхновен от групировката „Ислямска държава“.

Редактор "Екип на Петел",

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