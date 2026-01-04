Бивша служителка на Тръмп за Гренландия: Скоро

Кадър Х

Бившата служителка в администрацията на Тръмп и съпруга на главния съветник на президента Стивън Милър, Кейти Милър, публикува в събота в X изображение на Гренландия, покрита с американското знаме, с надпис "СКОРО". Изображението, което показва подробна карта на Гренландия, покрита със звезди и ивици, бързо се разпространи, тъй като явно подсказва, че островът ще премине под контрола на САЩ. Публикацията не съдържа никакво обяснение и не е придружена от никакво политическо изявление или официално съобщение, предаде Актуално.

Милър не е маргинална фигура. Тя заемаше висши комуникационни постове по време на първата администрация на Доналд Тръмп, включително като говорител на Министерството на вътрешната сигурност, а по-късно като директор по комуникациите на тогавашния вицепрезидент Майк Пенс. Във втората администрация на Тръмп тя беше съветник и говорител на ръководеното от Илон Мъск Министерство на правителствената ефективност (DOGE). Чрез тези роли и чрез брака си със Стивън Милър – един от най-близките съветници на Тръмп и централна фигура в оформянето на политиката за имиграцията и националната сигурност – тя остава тясно свързана с политическите мрежи, подкрепящи Тръмп.

В годините след напускането на правителството тя развива високопрофилно присъствие в медиите и политическите кръгове на MAGA, където публичните ѝ изявления често се тълкуват като съгласувани с или отразяващи мисленето в света на Тръмп, а не като чисто лични коментари.

САЩ се облизват за Гренландия

Публикацията с Гренландия предизвика директна реакция от страна на датския посланик в САЩ, Йеспер Мьолер Сьоренсен. Официалният акаунт на датското посолство във Вашингтон препубликува снимката на Милър и подчерта позицията на Дания, като написа, че "очакваме пълно зачитане на териториалната цялост на Кралство Дания".

"Разговорът" в социалните мрежи се състоя в същия ден, в който се развиха драматични събития във Венецуела, където Съединените щати започнаха военна атака, а венецуелският лидер Николас Мадуро беше отвлечен и изведен от страната. В интервю за Fox News след операцията Доналд Тръмп описа действието с разширени термини. "Американското господство в Западното полукълбо никога повече няма да бъде поставяно под въпрос", заяви Тръмп.

Гренландия заема централно място в арктическата стратегия на САЩ поради местоположението си, военната си инфраструктура и ролята си в ракетното предупреждение и космическото наблюдение. През последните 12 месеца Тръмп многократно повдигаше идеята за придобиване на Гренландия, предложение, което беше категорично отхвърлено както от гренландските, така и от датските лидери, пише "Arctic Today".

