Бившата дясна ръка на Тръмп: Той не е наред, вреди на всеки около себе си, семейството и екипът му не го харесват

Бившият директор по комуникациите на Доналд Тръмп заяви, че президентът е „недобре“, преди да предупреди, че Кийр Стармър трябва да внимава, когато се срещне с него за важни разговори днес.

61-годишният Антъни Скарамучи беше поддръжник на Тръмп в подготовката и първите дни на неговото президентство, преди да напусне Белия дом и да стане виден критик.

В годините след първия и втория мандат на Тръмп Скарамучи предупреди за щетите, които 78-годишният мъж може да причини, ако се върне на власт, предаде Експрес.

След завръщането на Тръмп в Овалния кабинет – и последвалото преобръщане на трансатлантическата динамика между САЩ и Европа – Скарамучи предупреди, че британският премиер сър Кийр Стармър трябва да внимава с човек, когото описва като „опасен“.

Антъни каза на подкаста „ Off Air... with Jane and Fi “: „Тръмп очевидно нещо не е наред с него. Бих казал на Кийр Стармър, че човекът е зле и е заобиколен от доброволни подлизници, които искат да се преструват, че не е зле.

„Ще направиш услуга на себе си и на страната си, ако си учтив с него и го ласкаеш безвъзмездно, но се опитвай да стоиш далеч от него, ако можеш.

„Не се приближавайте твърде много до орбитата му, защото накрая ще ви изяде. Той вреди на всеки по пътя си, не е харесван, не е харесван от членовете на семейството си, не е харесван от персонала си, но те са там, защото той е могъщ човек.

„Бих казал на Кийр Стармър да стои далеч от него, защото той е опасен човек и след няколко години ще се изгори, Обединеното кралство ще съществува и Доналд Тръмп ще бъде дълго в нашето огледало за обратно виждане.”

За да илюстрира колко зле смята, че е Тръмп, Скарамучи подчерта неотдавнашното видео, публикувано в платформата Truth Social на президента, което включва генерирана от AI визия за Газа, притежавана и разработена от Тръмп.