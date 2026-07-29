Бившата половинка на Икарди му поиска четвърт милион

Снимка уикипедия, El Siete TV

Сагата около бившия аржентински национал Мауро Икарди и Уанда Нара изглежда безкрайна, а шансовете за примирие се стопяват с всяко следващо съдебно заседание. Отношенията между футболиста и неговата бивша спътница и мениджър охладняха рязко през 2021 г., когато аржентинският модел го обвини в изневяра. Последва кратко затишие, но година по-късно се стигна до официално задействане на бракоразводното дело, цитира БТВ

В момента бившият нападател на Интер, ПСЖ и Галатасарай е в тежка юридическа битка за подялба на активи и определяне на издръжка. Нара има огромни финансови претенции. Пред магистратите в Италия тя настоява за лична компенсация от 250 000 евро, още по 65 000 евро за всяко от двете им момичета, както и за покриване на месечни харчове в размер на 100 000 евро, пише Блиц.

За момента правосъдието в Италия застава на страната на Икарди, като отхвърли исканията на две инстанции.

"На 1 юни 2026 г. съдията отхвърли тези скандални твърдения. Недоволни от решението и решени да продължат да вземат парите ми, те обжалваха решението. На 27 юли 2026 г. италианските съдилища взеха кристално ясно решение – жалбата беше обявена за недопустима. Това на практика слага край на всички искове и претенции. Остава само една последна стъпка, преди решението за развод да бъде окончателно постановено.", пише футболистът.

Любовната история на двойката започна с огромен скандал през 2014 г. Преди да се обвърже с Икарди, блондинката бе съпруга на неговия тогавашен съотборник в Сампдория Макси Лопес, от когото има двама сина. Това доведе до дългогодишна вражда между двамата футболисти, които дори отказваха да се ръкостискат на терена, въпреки че наскоро Лопес и Нара изгладиха отношенията си.

Реакцията на Уанда след изказването на Икарди не закъсня. Тя отрече думите му и заяви, че италианският съд първо изисква окончателен развод, преди да се премине към финансовите параметри. Моделът захапа бившия си партньор с думите, че тя работи, докато той е безработен, но по закон има пълно право на тези пари.

"Днес италианският съд постанови, че първо трябва да излезе решението за развода, а след това да се определи издръжка. Все пак аз имам работа, а отсрещната страна - не. Но пък по всички закони, имам право на това обезщетение. Скъпи, просто си намери работа и спри да мислиш за мен по време на почивката си. Помисли за дъщерите си, които почват училище на 3 август и са разстроени, че си им отнел това, което най-много искат", написа Нара, след което разказа, че Икарди продължава да ѝ създава трудности при пътуване и да не пуска момичетата да отидат в Аржентина с майка си.

Ситуацията съвпада с деликатен момент в кариерата на 33-годишния Икарди, чийто контракт с Галатасарай приключи наскоро, а бъдещата му клубна дестинация все още е неизвестна.

Редактор "Екип на Петел",

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