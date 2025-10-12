Бившата приятелка на Карлос Насар: Егоист

Кадър Инстаграм

Предишната приятелка на трикратния световен шампион по щанги Карлос Насар - гимнастичката Магдалина Миневска избухна след новината за последната победа и пусна интересно стори в Instagram, пише Пловдив 24



Tя публикува една-единствена дума, изписана с главни букви ЕГОИСТ, като тя е на черен фон. Това се случи в късните часове на деня.



Наскоро тя обяви, че вече не й пука за предишната ѝ любов и може само да гадаем дали постът е за Карлос или някой друг, който е изгубил доверието ѝ. Преди 2 седмици пък си пусна клип, докато коафьор й прави прическа с текст: "Нов цвят, ново начало. Нова победа. Нов живот".





В края на септември Насар официално обяви новата си приятелка - волейболистката Александра Костадинова, която го подкрепяше на живо по време на първенството.

