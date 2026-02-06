Бившата съпруга на Бил Гейтс: "Толкова съм щастлива, че съм далеч от цялата тази мръсотия"

кадър: youtube

Бившата съпруга на Бил Гейтс - Мелинда Френч Гейтс, заяви, че името на бившия ѝ съпруг, съоснователят на Microsoft Бил Гейтс, в нови документи, свързани с покойния секспрестъпник Джефри Епстийн, е разбудило болезнени спомени от брака ѝ.

В интервю за подкаста на NPR тя каза, че е изпитала "невероятна тъга" и добави, че "всички оставащи въпроси трябва да намерят отговор от хората, посочени в документите, включително бившия ѝ съпруг".

"Толкова съм щастлива, че съм далеч от цялата тази мръсотия", казва Мелинда.

Двамата се разведоха през 2021 г., припомня Bulgaria ON AIR.

Документите, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, съдържат твърдение на Епстийн, че Бил Гейтс е заразен с полово предавана болест. Представителят на Гейтс нарече това "абсолютно абсурдно".

Нито една от жертвите на Епстийн не е обвинил Бил Гейтс в престъпление, а появата на името му в документите не означава извършване на каквато и да е незаконна дейност.

В изявление за BBC (Би Би Си) представител на Бил Гейтс посочи, че съоснователят на Microsoft никога не е присъствал на партита с покойния финансист и няма участие в незаконни дейности, свързани с Епстийн.

"Докато г-н Гейтс признава, че срещите му с Епстийн са били сериозна грешка, той категорично отрича да е имал каквото и да е неправомерно поведение, свързано с Епстийн и ужасните му действия", се казва в изявлението.

