Бившето гадже на Глория: Имах нужда от бързи пари

Добромир Добрев, един от задържаните участници в организираната престъпна група (ОПГ) за мащабна схема за трафик на наркотични вещества към Турция и бивше гадже на певицата Глория, остава за постоянно в ареста. Това реши преди минути Апелативният съд, предаде Трафик нюз.

Срещу Добрев е повдигнато ново обвинение – за притежание с цел разпространение на голямо количество наркотик по чл. 354, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Той беше арестуван след акция на ДАНС и ГДБОП в София на 13 август. В автомобила му, паркиран на паркинг, бяха открити 10 килограма пакетирана марихуана, скрити в куфар. Същия ден бе отведен в Пловдив, където му бе повдигнато обвинение по чл. 321, ал. 3 – за участие в организирана престъпна група с користна цел.

По време на днешното заседание пред въззивната инстанция стана ясно, че Добрев е получил куфара от един от вече задържаните членове на групата. Същият е внесъл наркотика от Малага с полет до София. След пристигането си, мъжът, наричан Роберто, се срещнал с Добрев и му предал куфара, в който имало близо 9 килограма дрога.

„Имах нужда от бързи пари. Случайно лице ми каза, че ако държа куфара няколко дни, ще ми плати. Не съм виновен, искам да изляза от ареста“, заяви Добрев.

По думите на защитника му, адвокат Кристиян Манахилов, в наличните 17 тома по делото няма годен доказателствен материал, че Добрев е участвал в престъпната група.

„Липсват преки доказателства, сочещи участието му в престъпленията, за които е обвинен. Според справка от съда е безработен, но всъщност се занимава с покупко-продажба на недвижими имоти. Именно това е причината да се срещне с двама от задържаните. Има свидетелка, която твърди, че клиентът ми и другите мъже са били в апартамент в София, но това е било във връзка с оглед на жилището, което Добрев продавал. От доказателствата става ясно, че липсва каквото и да е основание за опасения, че клиентът ми ще се укрие или ще извърши друго престъпление. Вижте материалите по делото – името му не фигурира никъде сред членовете на ОПГ-то. Доказателствата са косвени, а обвинението е недоказано“, заяви адвокат Манахилов.

Въпреки представената защитна теза, съдът не уважи искането на Добрев за изменение на мярката му за неотклонение в по-лека.

Според магистратите, тежестта на второто обвинение – притежание с цел разпространение на голямо количество наркотик – представлява достатъчно сериозно престъпление, за да обоснове мярката „задържане под стража“.

