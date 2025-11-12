Бившия министър на енергетиката Александър Николов: Ще се стигне до инфлация с мащаби, която не се очаква

кадър: Bulgaria ON AIR

Според бившия министър на енергетиката Александър Николов всички рискове, свързани с България, относно възможното затваряне на рафинерията в Бургас - "Лукойл Нефтохим Бургас", са пряка функция от липсата на компетентност в управляващите.

"Има фактически истини, данни и документи, има игра с публиката, избирателя и платеца на щетата. Нямам доверие в казаното, имам доверие във факти и документи", подчерта Николов в предаването Денят ON AIR.

По думите му проблемът е толкова сериозен, че "елементарното политическо говорене е обидно за ситуацията".

Според него е притеснително, че не се свиква Консултативния съвет за национална сигурност.

Николов е на мнение, че има два изхода от ситуацията - санкциите да бъдат премахнати, ако войната спре или рафинерията да промени собственика си.

"Най-високата цена ще бъде платена от българската икономика, ако това предприятие спре да работи. Ще се стигне до инфлация с мащаби, която не се очаква", предупреди бившият министър на енергетиката пред Bulgaria ON AIR.

Той отбеляза, че от рафинерията в България зависи функционирането на много съседни държави и партньори.

"Около България има доста проблеми и в някои съседни държави, но техните проблеми могат да бъдат заобиколени, ако рафинерията в България функционира, ако "Нефтохим Бургас" спре да работи, сътресенията ще са много тежки", каза Николов и подчерта, че при този сюжет цените на горивата у нас биха тръгнали нагоре.

