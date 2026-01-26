Бившият американски президент Барак Обама осъди убийството на мъж от федерални агенти в Минеаполис

Снимка Пиксабей

Бившият президент на САЩ Барак Обама се нареди сред публичните личности, които осъдиха втория случай на застрелян от имиграционни агенти американски гражданин в Минеаполис в рамките на две седмици, съобщи ДПА, цитирани от БТА.

Вчера по време на протест в Минеаполис служители на Имиграционната и митническа служба на САЩ застреляха 37-годишния Алекс Прити. На 7 януари пак имиграционни агенти застреляха 37-годишната Рене Гуд.

Според Министерството на вътрешната сигурност федералните агенти са застреляли Прити при самозащита, след като той се приближил до тях въоръжен. На видеозаписи обаче се вижда, че жертвата държи в ръка мобилен телефон, а не оръжие. Освен това Прити е имал разрешително законно да носи оръжие в себе си.

„Убийството на Алекс Прити е трагедия, която разкъсва сърцата. Тя трябва да бъде и глас за събуждане за всеки американец, независимо от партийната му принадлежност, че много от нашите основни ценности като нация са подложени все повече на атака“, написа Обама в платформата Екс.

По-рано губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм призова за уволнение на министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноум и на началника на граничната патрулна служба Грег Бовино.

Освен това демократи в Сената заплашиха да блокират бюджетни средства за Министерството на вътрешната сигурност.

Смъртта на Прити, който е работел като медицинска сестра в болница за ветерани, даде нов тласък на протестите в Минеаполис срещу операцията на федералните власти срещу нелегалната миграция.

