Бившият член на ВСС Нели Куцкова: Очаквах мярката за неотклонение на кмета на Варна да бъде "домашен арест"

кадър: Bulgaria ON AIR

Не може да има безкрайни "изпълняващи функциите" и разумът на закона е да има мандат - това е една гаранция срещу самозабравянето на хората с власт. Така бившият председател на Съюза на съдиите и бивш член на ВСС Нели Куцкова коментира в предаването "Опорни хора" решението на ВСС да не пита НС за мандата на Борислав Сарафов.

Тя коментира и закриване на Комисията за противодействие на корупцията.

"Не съм във възторг от работата нито на КПКОМПИ, нито на КПК и всички тези комисии... Ако ме питате мен, един Антикорупционен фонд, дето е НПО, разкри много повече корупция, отколкото тези скъпо платени държавни институции. Но въпреки всичко, да се закрива такава институция с лека ръка ще бъде поредната безотговорност", категорична бе Куцкова пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ в момента КПК изглежда като бухалка, защото са ѝ били дадени твърде много правомощия като на орган, който да дублира прокуратурата. Специалистът посочи, че е очаквала мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев да бъде поне "домашен арест". "Това да държиш някого в ареста, за да събираш доказателства, е абсолютно недопустимо... Дали е виновен или не е съвсем друг въпрос. Много искам да подчертая, че мярката за неотклонение не е предварителна присъда", каза още тя.

