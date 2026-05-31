Бившият депутат Мартин Харизанов претърпя тежък инцидент с АТВ

Снимка уикипедия, Unknown author

Бившият депутат Мартин Харизанов е претърпял сериозeн инцидент във Врачанския Балкан, съобщава BulNews.

Лидерът на местната структура на ГЕРБ се возел вчера в планината с АТВ, когато по невнимание усукал левия си крак.

Час по-късно болката станала нетърпима и той отишъл директно във врачанската болница, където лекарите установили, че става въпрос за тежко счупване на глезена и скъсано сухожилие.

След поставянето на диагнозата, пострадалият млад политик бил натоварен на линейка и транспортиран към Плевен. На Мартин Харизанов му предстои сложната операция на левия му крак, която ще бъде извършена в болница „Сърце и мозък“.

Днес се събира екип, който се очаква да му постави планка и винт в глезена, и да бъде оперирано скъсаното сухожилие. След това на нашумелия политик му предстои дълъг период на възстановяване.

