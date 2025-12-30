Бившият директор на 138-о училище: Обвиненията срещу мен са на политическа основа, не знаех за камерите

кадър Нова тв

Софийският градски съд решава окончателно дали да остави на свобода срещу 5000 лв. гаранция бившият директор на столичното училище 138-мо училище Александър Евтимов. Той е обвинен за монтиране на камери в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с малолетни. Според магистратите от първата инстанция няма достатъчно доказателства за второто обвинение.

Преди заседанието Евтимов отрече да е знаел за камерите. "Не съм монтирал аз камерите. Нямам представа кой е, ще се разбере. Имах достъп като директор, това е нормално. Няма никакви доказателства за това, че имам порнографски снимки на ученици. В училището има табели, че има видеонаблюдение, но не знаех, че има камери в тоалетните. Когато дойдоха разследващите, тогава разбрах. Имах достъп до камерите само в коридорите и класните стаи", каза Евтимов, цитиран от Нова тв.

Според него камерите вероятно са поставени преди назначаването му - около 2017 година. "Разпитани са хора, които са потвърдили, че са инсталирани преди мен. Предполагам, че някои от учениците и родителите са се оплакали, но аз с никой не съм имал проблем, училището вървеше много добре. Проектът със Столична община явно доведе до атака срещу мен, заради моя снимка с Терзиев. Всичко е на политическа основа, училището беше избрано с пилотен проект по желана и от други програма", смята Евтимов.

Той отрече уволнявал учители. "Заместник-директорите също наблюдаваха камерите. По време на служебното правителство се явих на конкурс, по времето на Ваня Кастрева. Очаквам да се прибера у дома, няма причина да бъда задържан", допълни задържаният.

В дома на Евтимов разследващите намериха 11 флашки със записи от камерите в тоалетните на учебното заведение. Според него те са съдържали негови документи.

