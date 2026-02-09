Бившият енергиен министър Александър Николов: Най-лесният начин хората да се ориентират е чрез директно сравнение на фактурите за ток

кадър: Бтв

Стотици хиляди домакинства в страната получиха шокиращо високи сметки за електроенергия за януари – без официално повишение на цената. Ситуацията предизвика спешни проверки от страна на енергийния регулатор и повдигна въпроса: как е възможно това да се случи?

Разликата в температурата беше 2–4 градуса между януари и декември. Пред "120 минути" бившият служебен зам.-министър на енергетиката Александър Николов отхвърли тезата, че по-студеното време само по себе си може да обясни ръст от 40, 50, дори 100 процента в сметките.

По думите му в България действат три основни електроразпределителни дружества, които използват различни системи за отчитане и фактуриране.

„Ако има някаква техническа грешка, може тя да е различна при един оператор спрямо другия“, подчерта Николов за Бтв.

Според бившия енергиен министър най-лесният начин хората да се ориентират е чрез директно сравнение на фактурите: „Януари 2025 спрямо януари 2026 – защото тогава и регулаторната рамка, и метеорологичните условия са сравними.“

Второто сравнение – между декември и януари – също е възможно, но само ако се отчете разликата в отчетния период: „Ако един отчетен период е 30 дни, а другият 40, сумата за 30 дни трябва да бъде умножена по 1,33.“

Ако и след тези сметки няма логично обяснение, изводът е ясен: „Значи има или техническа грешка, или нещо по-дълбоко“, каза Николов.

Бившият министър определи като тревожен сигнала за скрит конфликт между Министерството на енергетиката и регулатора.

„Най-странно ми изглежда леко скритият конфликт между опитите на Министерството да добие информация и парирането на тези опити от страна на регулатора“, заяви той.

Николов не изключи и възможността за софтуерен проблем: „Въобще не изключвам възможността за техническа грешка – било заради въвеждането на еврото, било заради несъответствие на софтуера, който трябва да фактурира.“

Темата неизбежно върна спомена за масовите протести отпреди повече от десетилетие. През януари 2013 година изведнъж дойдоха сметки за доста по-дълъг отчетен период, които бяха като стойност много по-високи. Това предизвика протести и правителството трябваше да си подаде оставката. Николов направи аналог с декември 2021 г., когато бяха повишени цените с над 10%.

В най-острата си оценка Александър Николов заяви: „Българската енергетика е корупционната язва на Европа.“ По думите му международни партньорски служби отдавна са идентифицирали сериозни проблеми в сектора: „От Лондон, Брюксел и Вашингтон се вижда, че има крайно корумпирани лица, описано е как се прави – и нищо не се случва десетки години.“

Съветът му към потребителите е категоричен: „Ако нямат логичен отговор, да входират жалби и в Комисията за защита на потребителите, и в КЕВР, и в дружествата, които ги обслужват.“

И финалът – с горчива констатация: „Всичките корупционни или некадърни практики на управляващи или политически лица накрая се плащат от нас.“

