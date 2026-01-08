Бившият енергиен министър Мирослав Севлиевски: Близо милиард долара се харчат в Европа за руска пропаганда

снимка: Bulgaria ON AIR.

Няма нагласа да има ново правителство в този парламент. Вървим към избори, което е логично, защото така или иначе по-важните избори са за президент. Той е най-важният българин, който избираме. Все още не се впряга име на нов такъв и това е голям проблем. Хората на протеста ясно показаха, че не искат държавата да им изглежда ориенталска. Ще търсят промяна. Близо милиард долара се харчат в Европа за руска пропаганда.

Това заяви бившият енергиен министър Мирослав Севлиевски в "Денят ON AIR".

Според изпълнителния директор на "Галъп" Петко Петков основният проблем на българските политици в момента е, че не водят диалог помежду си.

"Партиите отново мислят за по-близките неща и техния си кръг от дейности. Ако се фокусират върху едни хубави кандидати за президенти, това би довело до много по-качествен избор есента. Но те ще започнат отново да се карат помежду си. Дори да се появи нов играч, структурно няма да се промени кой знае как политическата реалност", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По думите на Севлиевски българинът става все по-прагматичен в сложните времена, в които се намираме.

"Вече седми ден ползваме еврото - това е голям успех за всяко политическо поколение. Това показва, че България може да прави и добри неща. 15-20 години имаме тотална доминация на ГЕРБ и Бойко Борисов. Очевидно през последните 5 години се търсят техни заместници. Българите разбират, че Тръмп променя дискусията и Германия има важна роля за нас", обясни гостът.

Време е политиците да се опитат да догонят нагласите и ценностите на младите, категоричен е Петков.

"Често в политическата реалност, когато президент падне от поста, рейтингът му пада. Не е ясно кого ще подкрепят младите, защото това поколение е трудно за долавяне. Българското общество е надградило много в ценностите си. Когато се правят промени в избирателния кодекс, те трябва да са легитимни, а в момента самите депутати нямат легитимност в обществото", изтъкна той.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

