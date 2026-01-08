Бившият министър Никола Стоянов за еврото: Санкции ще има, но няма да имат ефект

кадър: Bulgaria ON AIR

Над 1000 сигнала за неоснователно поскъпване само за четири дни показват, че държавата не е успяла да овладее ценовия натиск около въвеждането на еврото.

Това коментира бившият министър на икономиката Никола Стоянов, като подчерта, че проблемът далеч не е от последните дни.

"Държавата не се справи. Това не е новина от последните дни – още от миналото лято не се справя. Вече една година на практика не се справя редовното правителство, което сега е в оставка. Така че няма нищо изненадващо в това, което се случва в момента", каза Стоянов в студиото на "Денят ON AIR".

Според него не е изненадващо, че при въвеждането на еврото се наблюдава допълнително поскъпване, тъй като подобен процес е имало във всички държави, преминали към единната валута.

"При нас проблемът е, че последната една година цените се качиха няколко пъти и сега това идва в повече", отбеляза Стоянов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Бившият министър изрази съмнение, че санкциите, дори когато бъдат наложени, ще имат реален ефект.

"Санкции ще видим, но те ще минат и ще отминат. Това няма да повлияе на процеса", посочи още гостът.

Подобна е ситуацията и в банковия сектор, където има множество сигнали за такси и откази за обслужване при превалутиране.

Той подчерта, че макар върху банките да е паднала сериозна тежест, това не оправдава нарушаването на закона, особено от институции, които би трябвало да бъдат гръбнакът на процеса по смяна на валутата.

Стоянов определи проблемите с опашките пред банките и касовите центрове на БНБ като резултат от лошо планиране, а не от липса на ликвидност. По думите му банките е трябвало да предвидят, че голяма част от хората ще изчакат последния момент, тъй като това е характерно за българската действителност.

Относно внесения в парламента законопроект за ограничаване на надценките, Стоянов го определи като знак за управленска немощ. Според него, след като въвеждането на еврото е било известно отдавна, подобни мерки е трябвало да бъдат подготвени още през пролетта на миналата година.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!