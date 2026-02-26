Бившият министър на енергетиката Александър Николов: Хората се принудени да избират, дали да си купят лекарства, храна или да стоят на студено

кадър: Bulgaria ON AIR

Разговор с бъдещия премиер, дори след номинацията от президента Йотова, не съм имал. Така бившият министър на енергетиката Александър Николов отговори в предаването "Денят ON AIR" на въпроса дали е имал предложение за служебното правителство.

"Нещата ще са много трудни. Притеснява ме, че се вади заявка за честни избори, но никой не влиза в това какво представляват нечестните и честните избори. Основната част от вота, който е контролиран, е свързан с парите. Никой не казва думичка за това, че трябва да се изсветлява откъде идват тези пари. Никой не желае да говори за корупция", коментира той.

По думите му претенцията за честни избори следва да минава през претенция за честно разпределяне на публичен ресурс.

"Създаването на фойерверки в публичното пространство, свързани с всички правораздавателни органи, е стъпка в правилната посока. Обслужващите корупционните канали в България остават на удобно скрито", смята Николов.

Държавата влиза в трите ЕРП-та заради високите сметки за ток.

"Данните на системния оператор плюс данните на Българската независима енергийна борса не потвърждават масово логика, която да оправдава сметки по две и повече. Притеснително е, че тези процеси се случват и в трите ЕРП-та. Притеснително е, че имаше странно прехвърляне на топката, докато беше редовният кабинет, между Министерството на енергетиката и председателя на КЕВР относно това кой какви проверки трябва да направи", анализира бившият министър на енергетиката пред Bulgaria ON AIR.

България е държавата в ЕС, която отделя огромна част от доходите си за комунални услуги - осветление, отопление, вода, изтъкна гостът.

"Тези хора са принудени да избират дали да оцеляват, дали да си купят лекарства, храна или да стоят на студено. И лидерът на ГЕРБ беше изключително притеснен, че се бави назначаването на служебното правителство", отбеляза Николов.

Според него има хора, които са склонни да изтъргуват личното си оцеляване, политическо, обществено, с тежко страдание на цялото население.

"Изкарването на печалба и начинът на функциониране на ЕРП-ата зависи изцяло от държавата, което означава от политическата върхушка. Прехвърлиха се средства по т.нар. модернизационен фонд, специално към трите ЕРП-та са приблизително 200 млн. лв.", заяви Николов.

Той изрази своите съмнение зад повишените цени да стои политическа намеса.

