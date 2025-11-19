кадър: Bulgaria ON AIR

Особеният управител на българските активи на руската компания "Лукойл" - Румен Спецов, започна с промените в компаниите.

"Толкова думи се казаха за Румен Спецов. В момента няма по-силен от него в Републиката, така че ще го следим изкъсо. Най-важното, за което трябва да си дадем сметка е, че "Нефтохим" е много важен", заяви бившият министър на енергетиката, Мирослав Севлиевски в "Денят ON AIR".

Голямата отговорност как ще бъдат продадени активите на "Нефтохим" не са на Спецов, посочи той.

"Важно е бъдещият купувач да не бъде държавна компания. Това с "Шеврон" е доста пресилено. Искат да купят акциите в Западна Африка. "Нефтохим" е най-големият актив на "Лукойл" в Европа и продължава да бъде стратегически важна", допълни Севлиевски за Bulgaria ON AIR.

Според него ролята на "Нефтохим" в българската политика е голяма и не е от днес.

"Трябва да има мир и да спре войната, защото на ден умират по 1000 души от едната страна. Не се вдигна драматично петролът след санкциите, което значи, че светът горе-долу се е нагодил и без Русия. Това е заплаха за Владимир Путин", изтъкна гостът.

Големите проблеми на бюджета са от войната в Украйна, категоричен е бившият енергиен министър.

"От действията на Спецов не можем да очакваме, че ще нанесе щети на Републиката. Неговите действия ще ги гледат всички в Европа. Час по-рано трябва да наемем чуждестранен оператор, който да помага на Спецов. На фона на жертвите на фронта няма значение колко струват активите", поясни той.

