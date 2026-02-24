Бившият министър на икономиката Даниела Везиева: Ако преди имаше такса 5 лв., която е свързана с подобен тип услуги, сега е 5 евра"

кадър: Bulgaria ON AIR

Имаме вече избран кабинет, който се закле в Народното събрание, така че коментарите за това какво и как се е случило, са излишни. Това, че името ми се въртеше през цялото време, го приемам като оценка за моята експертност. Щонова беше зам-министър в два служебни кабинета, има представа от дейността на министерството и се надявам да се справи.

Това каза членът на СИНПИ и бивш министър на икономиката Даниела Везиева в студиото на "Денят ON AIR".

По думите ѝ има разлика между антиинфланционна политика и контрол на цените.

"Двете нямат нищо общо. Контролът на цените не може да има този ефект, който би имал антиинфлационната политика. Овладяването на цените през контрола е по-скоро мисия, която не би могла да се постигне. Ние виждаме, че въпреки контрола през последните 6-7 месеца, цените се покачиха и преди Нова година, и след Нова година. Ако преди плащахме 1 лв. за измиването на кола, сега плащаме едно евро. Ако преди имаше такса 5 лв., която е свързана с подобен тип услуги, сега е 5 евра", добави Везиева в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя е на мнение, че инфлацията, която виждаме, е инфлация на предлагането.

"Държавата трябва да се бори със спекулата. Отчетоха много проверки, които са с много глоби. Трябва да се подходи с политики, антиинфланционните политики си имат определени стъпки, те не са популярни и не носят много позитиви на политиците. Но ще дойде момент, в който ще трябва да се въведат. Необходимо е, защото виждаме какви процеси текат в ЕС, видяхме доклада на Европейската комисия, виждаме и натиска върху правителствата по отношение на доходите - че не е голямо увеличението на доходите и че трябва да има замразяване", подчерта гостът.

Попитана дали сме наясно какво е финансовото ни състояние, тя отговори: "Ако съдим по това, което виждаме по изпълнението за 2025 година, е ясно. Надценените приходи го виждаме в реални изражения. Имаме между 13 и 15% неизпълнение на ДДС, това беше очаквано, защото беше заложено 33% увеличение".

"Виждаме в отчетите и разходите, че има тук-там са намалели издръжките, няма капиталовите разходи. Но със сигурност и това не е пълната картина, която виждаме като отчет. Светът ни чака, ние се развиваме в една дългова спирала и ако не кажем "Стоп", няма кой да ни търпи. Това се отразява и в пенсионната система. Има много неща, които трябва да се направят, но трябва воля.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!