Бившият министър на икономиката Даниела Везиева: Ние не гледаме нов бюджет, ние гледаме същия бюджет, който е променен

"Видимо има съгласие, но дали има промяна в бюджета - не виждаме такава. Текста за автоматичното изчисляване на възнагражденията няма да го видим, но не става ясно какво ще се случи през 2027 година. По същия начин е с осигуровките. Това, което си говорим с всички отдавна за този бюджет, е, че излязохме от темата, че това е програмен бюджет - бюджет на политики, на цели, на изпълнение. Виждаме една счетоводна сметка на това да доближим 3% дефицит", каза бившият министър на икономиката Даниела Везиева в студиото на "Денят ON AIR".

Тя припомни, че са замразени социалните плащания.

"Това няма да ни помогне. Важно е дали влизаме с достойнство. Да използваш капиталовите разходи като буфер, за да решаваш проблеми в бюджета, не е най-добрият вариант. Заради това имаме размахване на пръст от Европейската комисия с първото внасяне. Ние не гледаме нов бюджет, ние гледаме същия бюджет, който е променен", допълни Везиева.

По думите на икономиста проф. Румен Гечев бюджетът е "трагичен".

"Това правителство и подкрепящата го партия "ДПС-Ново начало" казаха, че това е единственият възможен бюджет, следователно правителството на България е гласувало невъзможен бюджет. Те трябва да кажат кога лъжат - преди 5 дни те казаха, че не може да има друг бюджет, натириха профсъюзите и работодателите, сега ги приеха и казаха, че има друг вариант. Един министър-председател признава, че поднася бюджет, приет от правителството с политическа цел", обясни той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Проф. Гечев е на мнение, че Бюджет 2026 е на равнище "Дал Кольо, взел Кольо"

