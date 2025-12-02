Бившият министър на икономиката Никола Стоянов: Не трябва да има увеличения на данъци и осигуровки

кадър: Bulgaria ON AIR

Хиляди излязоха по улици и площади в страната.

"Те са разочаровани от начина, по който се направи бюджетът. Когато едно правителство по този начин действа за бюджета, за какво друго можеш да му вярваш? От 2-3 месеца трябваше да имаме бюджет. На този етап много по-добре би било да се преработят параметрите на срещата утре със синдикати и работодатели и в рамките на 2-3 седмици да го преправят. Няма да е идеален, но доста от нещата могат да се поправят", убеден е бившият министър на икономиката Никола Стоянов в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му златно сечение винаги е възможно. Трябва да го търсиш и да го искаш, да имаш уважение към трите страни на процеса, препоръча Стоянов.

"Ако има политическа воля, експертите от Министерството на финансите от много години работят и са компетентни, това е от министерствата, в които няма текучества. Знаят, ако не им се месят политиците горе, как да направят бюджет", категоричен е бившият министър на икономиката.

В ефира на Bulgaria ON AIR той беше категоричен, че във финансовата рамка не трябва да бъдат вкарвани увеличения на данъци и осигуровки.

"Не е проблем да се орежат предвидените инвестиции, страх ги е да ги режат, защото са буфера", каза Стоянов.

Нови възможности за икономическото развитие на България се разкриват през 2026 г. с влизането в Еврозоната и евентуалното прекратяване на войната в Украйна.

Това е шанс страната ни да привлече чуждестранни инвестиции и икономиката да расте.

"Стъпките в последния момент накараха много хора да загубят доверие в правителството. То се постави в ситуация каквото и да предложат, да има много критици. Едно управление е ценно, когато хората имат доверие в него. Много е важно доверието на партньорите и сигналите, които даваш", каза още Никола Стоянов.

Във връзка с предложението тотото да мине на концесия, бившият министър на икономиката коментира, че би повярвал в идеята, ако този вариант не се дискутира от 2-3 години.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!