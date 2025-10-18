Бившият министър на икономиката Никола Стоянов: Предстоят тежки решения във финансовия сектор

кадър: Bulgaria ON AIR

Задава се още по-голям бюджетен дефицит през 2026 година.

"Ситуацията наистина е много сложна, ако се спазят правилата, които са приети през последните години по отношение на минималната работна заплата, индексация на пенсии, догодина отиваме към 8% дефицит и сметката е доста ясна, обективна. Могат да се вземат мерки, все още очакваме бюджета за 2026 година да бъде предложен. Въпросът е, че всяка една от тези мерки е трудна", каза бившият министър на икономиката Никола Стоянов в студиото на "Денят ON AIR".

Според него трябва да се овладее постоянното покачване на разходите на заплати и пенсии.

"Много бързо бяха вдигани в последните години, което изпреварваше ръста на икономиката, ръста на производителността. Сега по някакъв начин трябва да се позволи на икономиката да ги догони. Другата възможност е да се вдигнат данъците. Но не е ясно колко пари ще се съберат и дали субектите ще са по-мотивирани да крият данъци. Още повече, че доста години сме свикнали на тези данъци", допълни Стоянов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е категоричен, че предстоят тежки решения във финансовия сектор.

"Има политическа нестабилност - не се знае ще има ли, няма ли да има правителство. Последните години проблемите растат и никой не прави нищо по въпроса. Дефицитите растат, пенсиите и разходите - също. Политиката може да се промени, бюджетите са в основата. До 2021 година България спазваше много сериозна фискална дисциплина. Всички искат да се харесат, защото изборите дебнат зад вратата", подчерта гостът.

Стоянов смята, че една добра стъпка би било съкращаване на администрацията.

"Сега е много подходящ момент, защото има страхотен недостиг на работна ръка. Тези хора, които са съкратени, няма да останат без работа, търсенето е голямо. Трябва да се инвестира в оптимизиране на процесите, дигитализация. Ако се съкрати 20% от администрацията, това ще реши много сериозна част от проблемите. Решенията, които са популярни са хората като вдигане на доходи, са краткосрочни, но в по-дългосрочен план е ужасно за цялото население", поясни бившият министър.

Никола Стоянов е категоричен, че по-лошо от това да се взима дълг, с който да се плащат пенсии, няма.

"Дълг е добре да се вземе, когато ще се инвестира в нещо и после ще носи ползи. Държавата определя правилата и има право да намали надценките. А това, което виждаме последните месеци, е, че държавата не иска да го направи. КЗК казва, че няма повишение, тези хора тук ли живеят? Тази политика на заравяне на главата в пясъка не се харесва", добави той.

