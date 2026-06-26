Бившият министър на младежта и спорта: Нашите мантинели са декори за филм

кадър: Нова тв

Поредицата от тежки пътни инциденти през последните дни, при които загинаха няколко деца, отново постави на дневен ред състоянието на пътната инфраструктура и безопасността по българските пътища. В ефира на „Пресечна точка“ автомобилният състезател и бивш министър на младежта и спорта Димитър Илиев заяви, че причините за катастрофите най-често се свеждат до три основни фактора – пътят, човекът и автомобилът.

„Ние нямаме обезопасителни системи. Нашите мантинели са декори за филм. Плащаме едни от най-скъпите магистрали в Европа, а получаваме фасадно качество. Сметката в крайна сметка се плаща от невинни души“, коментира Илиев.

Той обясни, че правилно изградените мантинели трябва да задържат автомобила при удар и да го върнат обратно на платното, вместо да допускат тежки последици.

„На много места маркировките липсват или са толкова изтрити, че не се виждат. Те трябва да бъдат светлоотразителни, за да осигуряват безопасност и през нощта“, добави той.

Илиев отбеляза, че бетонните разделители са по-надеждно решение за ограничаване на челните сблъсъци, но предупреди, че при удар с лек автомобил последствията могат да бъдат значително по-тежки за пътниците.

Автомобилният състезател приветства настояването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. „Цялото общество трябва да се събуди и да изисква повече от властите и органите на реда. Лятото е един от най-смъртоносните сезони на пътя и апелирам всички шофьори да бъдат изключително внимателни“, призова Димитър Илиев.

Редактор "Екип на Петел",

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