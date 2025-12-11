Бившият министър на околната среда Емил Димитров: Протестиращите са непредвидими и е възможно да блокират цялата страна

Кадър Бг он ер

Хората на площада са много повече и са много по-нервирани. Дано няма подстрекаване. Тези хора се събират за трети път и все искат оставка. Все някак не ги чуват. Това заяви бившият министър на околната среда Емил Димитров - Ревизоро в предаването "Денят ON AIR".

По думите му протестиращите са непредвидими и е възможно да блокират цялата страна: "Не знаем какво могат да решат. Включването на студентите е изненадващо".

Бюджетът вече не е на дневен ред, темата е оставка на правителството от седмица насам, подчерта бившият депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Владислав Панев пред Bulgaria ON AIR.

Според него гласът на младите се чува, но не се вземат никакви мерки.

"Бойко Борисов говори, че след Нова година първо да влезем в Еврозоната и ще видим. Ако беше посочил точна дата на оставката, 1-2 януари, е едно, но "след това ще видим" - е друго. Ако няма точна дата за оставка в началото на януари, протестите няма да намалеят. Проблемът е, че много се краде", обясни Панев.

"Ако Борисов искаше да хвърли оставка, вече щеше да я е хвърлил. Ясно е, че искат да печелят време, започват празници, хората да не се съберат повече, ще пуснем малко кръв и смело напред. Войната в Украйна ще ни е важна, после присъединяването, ще си намерим важни теми. Тези хора са непримирими", категоричен е Ревизоро.

Протестът е полезен за демокрацията, изтъкна от своя страна Панев: "България се променя след всички протести".

Според бившия министър на околната среда, сега всички бягат и от Борисов, и от Пеевски.

"Сега ни управляват 10% от гласувалите в България", отбеляза Ревизоро.

"ГЕРБ печели, когато избирателната активност е ниска. Има разлика дали да се гласува изцяло машинно, или смесено - и с хартия. С хартия стават големи манипулации. При по-висока избирателна активност обикновено протестите раждат по-висока избирателна активност, означава по-малко проценти гласове за ГЕРБ и ДПС, различен парламент от сегашния", анализира бившият депутат от ПП-ДБ.

Днес ПП-ДБ направи нещо разумно, изтъкна Ревизоро.

"Имали са идея протестът да отиде към Орлов мост. По молба на полицията са го отменили. Сега е добре да са на едно място", на мнение е бившият министър на околната среда.

