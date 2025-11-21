Бившият министър на околната среда и водите Юлиян Попов: Руската страна ще действа максимално рязко и брутално

кадър: Bulgaria ON AIR

"Това, което се е случило в "Лукойл", ще си остане там. Много сложен и комплексен актив е. Правим голяма грешка - не извършихме дълбок анализ. Сега, когато се налагат санкциите, се изправяме пред черна кутия, без да знаем какво е вътре. Ако е имало търговия със сенчестия руски флот, няма как да се разбере и ще остане в тъмнината", заяви бившият министър на околната среда и водите Юлиян Попов в "Денят ON AIR".

Ако бъдат събрани български експерти и фирми, ще се озовем в много рискова ситуация, която е вероятно да завърши с дела за милиарди, категоричен е той.

"Това, което се очаква от особения управител - различни страни очакват различни неща. Тестът защо той е избран, ще бъде това какъв екип ще събере той. Трябва да бъде сериозен международен екип от компании, финансисти и технолози. Хора, които са управлявали водещи петролни компании в света, за да му помогнат да управлява този сложен актив", допълни Попов за Bulgaria ON AIR.

"Руснаците са брутални, както видяхме и с ядрените реактори. Те ще ни се сторят като детска игра пред това, което може да се случи с "Лукойл". Сделката няма да бъде подчинена на търговски интереси на продавача, а той е принуден в държава, която собственикът е обявил за вражеска, да се освободи от актив, който той иска да държи. В момента руснаците мислят как да ни изтормозят и ударят по най-лошия начин", обясни гостът.

Руската страна ще действа максимално рязко и брутално, убеден е Попов.

"Няма голям риск за доставките. Съществува такъв, но не е много голям. Има възможности за внос, има държавен резерв. Не очаквам изведнъж да изчезне бензинът. Да се повиши като цена е възможно, но трябва да гледаме и в глобален мащаб. Цената на международните пазари не се вдига - има предостатъчно петрол. Въпросът е как ще стигне до автомобила на българския гражданин", посочи още той.

